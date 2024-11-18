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Sezai Karakoç’un “Medeniyet tasavvuru” kavramı neyi anlatıyordu?

Ümmühan Atak  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Sezai Karakoç’un “Medeniyet tasavvuru” kavramı neyi anlatıyordu?

Ankara

Üç yıl önce hayatını kaybeden ve ‘diriliş şairi’ olarak da anılan, şair ve mütefekkir Sezai Karakoç, eserlerine de yansıttığı “medeniyet tasavvuru” kavramlarını nasıl yorumluyordu? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile konuştuk.

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