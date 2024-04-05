Sera gazlarını atmosferden temizleyen tesisler, küresel ısınmayı önleyebilir mi?
Ankara
Atmosferdeki karbondioksiti süzüp depolamak, küresel ısınmayı önleyebilecek bir yöntem mi? 1972’de başlayan karbondioksiti doğrudan havadan yakalayabilen tesisler hangi düzeye ulaştı? Kaliforniya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mihri Özkan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.