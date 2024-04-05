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Sera gazlarını atmosferden temizleyen tesisler, küresel ısınmayı önleyebilir mi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Sera gazlarını atmosferden temizleyen tesisler, küresel ısınmayı önleyebilir mi?

Ankara

Atmosferdeki karbondioksiti süzüp depolamak, küresel ısınmayı önleyebilecek bir yöntem mi? 1972’de başlayan karbondioksiti doğrudan havadan yakalayabilen tesisler hangi düzeye ulaştı? Kaliforniya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mihri Özkan ile konuştuk.

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