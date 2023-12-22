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Sera gazları dünyayı iklim krizine nasıl taşıdı?

Ömer Faruk Çalışkan  | 22.12.2023 - Güncelleme : 22.12.2023
Sera gazları dünyayı iklim krizine nasıl taşıdı?

İnsan faaliyetleriyle meydana gelen küresel ısınmanın mekanizmasını ve insanlığın buna karşı nasıl mücadele ettiğini, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İklimBU) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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