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Senegal sokaklarını karıştıran güzellik salonu: Sweet Beauty Davası

Dakar’da bulunan Sweet Beauty isimli güzellik salonunda yaşananların ya da yaşandığı iddia edilenlerin, Fransız marketlerinin yağmalanmasına ve en az beş kişinin ölümüne varacak bir süreci başlatabileceğini 3 Şubat gününe kadar kimse tahmin edemezdi.

Sefa Şengül   | 10.03.2021
Senegal sokaklarını karıştıran güzellik salonu: Sweet Beauty Davası

Kovid-19 aşısı olan yetişkinlerin sosyal mesafe kurallarına daha az dikkat ettiği ortaya çıktı
Şehirler arası yolcu taşımacılığında yüzde 50 şartı kaldırıldı
Orta Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor
Kovid-19 aşılarının yan etkilerinin kadınlarda daha fazla görüldüğü ortaya çıktı
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