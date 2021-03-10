Senegal sokaklarını karıştıran güzellik salonu: Sweet Beauty Davası
Dakar’da bulunan Sweet Beauty isimli güzellik salonunda yaşananların ya da yaşandığı iddia edilenlerin, Fransız marketlerinin yağmalanmasına ve en az beş kişinin ölümüne varacak bir süreci başlatabileceğini 3 Şubat gününe kadar kimse tahmin edemezdi.
Ankara
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