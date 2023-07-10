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Sel ve heyelandan etkilenen Karadeniz Bölgesi'nde son durum ne?

Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Peki, bu bölgelerde son durum ne? Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Ürer, Gökhan Yılmaz ve Selim Bostancı selin vurduğu Batı Karadeniz'den son durumu aktardı.

Tuba Memiş  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Sel ve heyelandan etkilenen Karadeniz Bölgesi'nde son durum ne?

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