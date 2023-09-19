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Sel felaketinin vurduğu Libya’da son durum ne?

Tuba Memiş  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Sel felaketinin vurduğu Libya’da son durum ne? Fotoğraf: Halil Fidan - AA

10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası özellikle Derne kentinde sel felaketine neden olmuştu. Felakette binlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlercesinin de kaybolduğu bildirilmişti. Peki, Libya’da son durum ne? Bölgede salgın hastalık tehdidi büyüyor mu? Anadolu Ajansı Muhabiri Halil Fidan anlattı. 

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