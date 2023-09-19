Sel felaketinin vurduğu Libya’da son durum ne?
10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası özellikle Derne kentinde sel felaketine neden olmuştu. Felakette binlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlercesinin de kaybolduğu bildirilmişti. Peki, Libya’da son durum ne? Bölgede salgın hastalık tehdidi büyüyor mu? Anadolu Ajansı Muhabiri Halil Fidan anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.