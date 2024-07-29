Dolar
33.03
Euro
35.77
Altın
2,374.21
ETH/USDT
3,294.80
BTC/USDT
67,759.00
BIST 100
10,733.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin FC Lugano ile yapılacak rövanş maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde son idmanını yapıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 16’56” - VTR
logo
Podcast

Seçime 100 gün kala ABD siyasetinde son durum ne?

Tuba Memiş  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Seçime 100 gün kala ABD siyasetinde son durum ne?

Ankara
ABD’de 5 Kasım’da yapılacak seçim için süreç devam ediyor. Biden’ın başkan adaylığından çekilmesinin ardından Demokratlar Kamala Harris’i destekledi. Haftalık anketlerde Eski Başkan Trump ve Harris arasında birkaç puan fark görünürken salıncak eyaletlerde durumun ne olacağı belirsizliğini koruyor. Seçim sürecinin başladığı ilk günden bugüne tüm detayları SETA-Washington D.C. Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'da İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
TİHEK'ten, "haşemayla havuza girme engeline" son 3 yılda 10 ihlal kararı
"Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu"nun açılışı İstanbul'da yapıldı

Benzer haberler

Seçime 100 gün kala ABD siyasetinde son durum ne?

Seçime 100 gün kala ABD siyasetinde son durum ne?

Gazze’deki kadınlar ve çocuklar hangi zorluklarla karşı karşıya?

Kore savaşı nasıl başladı? Türkiye savaşa nasıl dahil oldu?

Sıcaklık rekorları iklim krizine dair neyi gösteriyor?

Sıcaklık rekorları iklim krizine dair neyi gösteriyor?
Miçotakis Kıbrıs’ta neden “Türkiye’siz bir çözüm” istiyor?

Miçotakis Kıbrıs’ta neden “Türkiye’siz bir çözüm” istiyor?
Öğrencisi Ertuğrul İsmail Ökten’in gözünden “Hocaların hocası: Prof. Dr. Halil İnalcık”

Öğrencisi Ertuğrul İsmail Ökten’in gözünden “Hocaların hocası: Prof. Dr. Halil İnalcık”
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet