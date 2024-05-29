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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da ‘’TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni'’nde konuşuyor
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Seçim süreci başlayan İran’da hangi adaylar öne çıkıyor?

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, cumhurbaşkanlığı seçimi için tarih 28 Haziran olarak belirlendi. Anadolu Ajansı Tahran Muhabiri Haydar Şahin ile ülkedeki genel havayı ve seçim sürecini konuştuk.

Tuba Memiş  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Seçim süreci başlayan İran’da hangi adaylar öne çıkıyor?

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