Dolar
28.94
Euro
31.23
Altın
2,022.26
ETH/USDT
2,276.00
BTC/USDT
44,129.00
BIST 100
8,001.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Podcast

Savaşlara şahit olmak insanda nasıl etki bırakıyor?

Betül Sümeyye Us  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Savaşlara şahit olmak insanda nasıl etki bırakıyor?

İsrail’in abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıları, arkasında büyük bir insani felaket bırakıyor. Savaşlar insan psikolojisinde nasıl travmatik etkilere sebep oluyor? Sürekli acı görüntülere maruz kalmanın getireceği ‘duyarsızlaşma’ etkisinden ne yaparak çıkılabilir? Psikoterapist Gökhan Ergür ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yaptıklarının cezasını ödemekten kaçamayacaktır
Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı
Antalya'ya gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı
Tohma Kanyonu'nun yamaçlarına çelik ağ örülüyor
Bitlis'te özel harekat polislerine zorlu operasyonlar için sıkı eğitim veriliyor

Benzer haberler

Savaşlara şahit olmak insanda nasıl etki bırakıyor?

Savaşlara şahit olmak insanda nasıl etki bırakıyor?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet