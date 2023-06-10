Şampiyonlar Ligi final maçında bizi ne bekliyor?
Ankara
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali bugün saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter arasında oynanacak. Peki, devler finaline ikinci kez ev sahipliği yapan İstanbul’da hava nasıl? Nasıl bir maç bizleri bekliyor? Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Yunus Kaymaz anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.