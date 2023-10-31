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Şair ve siyasetçi Mahmud Derviş, Filistin davasını şiirlerine nasıl yansıttı?

Ümmühan Atak  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Şair ve siyasetçi Mahmud Derviş, Filistin davasını şiirlerine nasıl yansıttı?

Ankara

İstanbul’da düzenlenen “Büyük Filistin Mitingi”nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin milli şairi ve siyasetçi Mahmud Derviş’ten bir şiir okumuştu. Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Zeliha Eliaçık ile Mahmud Derviş’in kişiliğini ve şiirlerine yansıttığı Filistin mücadelesini konuştuk.

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