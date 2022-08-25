Dolar
18.17
Euro
18.15
Altın
1,757.02
ETH/USDT
1,718.50
BTC/USDT
21,726.00
BIST 100
3,125.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Sahaf Emin Nedret İşli sahaflığın püf noktalarını anlattı

Sahaf Emin Nedret İşli, Türkiye’de sahaflığın dünden bugüne seyrini ve püf noktalarını anlattı.

25.08.2022
Sahaf Emin Nedret İşli sahaflığın püf noktalarını anlattı

Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Milli Eğitim Bakanı Özer: Toplumsal barışımızı zedeleyen ayrıştırıcı söylemler asla kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazası geçiren sanatçı Tatlıses'e "geçmiş olsun" telefonu
Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı
ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden şarkıcı Gülşen'in sözlerine tepki

Benzer haberler

Sahaf Emin Nedret İşli sahaflığın püf noktalarını anlattı

Sahaf Emin Nedret İşli sahaflığın püf noktalarını anlattı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet