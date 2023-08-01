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İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Safa Önal Türk sinemasına neler kattı?

30 Temmuz Pazar günü hayata gözlerini yuman, 395 senaryosuyla Guinness rekoru sahibi, Türk sinemasının usta senaristi Safa Önal’ı, Sinema Yazarı Tuba Özden Deniz ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Safa Önal Türk sinemasına neler kattı?

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