Euro
8.90
Dolar
7.27
BIST 100
1,488.21
Altın
1,778.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor
logo
Podcast

Sabahı olmayan gece: Hocalı Soykırımı

Dünya tarihi birçok savaşlara tanıklık etti. Fakat Hocalı soykırımı, savaşlar esnasında uyulması gereken uluslararası hukukun ilkeleriyle bağdaşmayan, insanî değerleri hiçe sayan tavır ve icraatların 20. yüzyıldaki nadir örneklerinden biridir.

Halil İbrahim Ciğer   | 25.02.2021
Sabahı olmayan gece: Hocalı Soykırımı

ABD Hazine Bakanı Yellen: Aşılama küresel ekonomiye sağlanabilecek en güçlü teşvik
Sağlık Bakanı Koca: Yerinde karar dönemine geçiyoruz
Çin geniş kapsamlı kullanım için iki Kovid-19 aşısına daha onay verdi
New York'ta mutasyona uğramış yeni bir Kovid-19 türü hızla yayılıyor
Fas, Çin'in ürettiği Sinopharm aşısından bir milyon doz daha teslim aldı

Benzer haberler

Sabahı olmayan gece: Hocalı Soykırımı

Sabahı olmayan gece: Hocalı Soykırımı

Obama politikalarında ısrar Suriye'de çözümsüzlüğü derinleştirir

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (25 Şubat 2021)

Başlama Vuruşu - Süper Lig'in en golcü futbolcusu Aaron Boupendza nereye gidiyor?

Başlama Vuruşu - Süper Lig'in en golcü futbolcusu Aaron Boupendza nereye gidiyor?
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (24 Şubat 2021)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (24 Şubat 2021)
Görseller konuşuyor (24 Şubat 2021)

Görseller konuşuyor (24 Şubat 2021)