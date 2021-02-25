Sabahı olmayan gece: Hocalı Soykırımı
Dünya tarihi birçok savaşlara tanıklık etti. Fakat Hocalı soykırımı, savaşlar esnasında uyulması gereken uluslararası hukukun ilkeleriyle bağdaşmayan, insanî değerleri hiçe sayan tavır ve icraatların 20. yüzyıldaki nadir örneklerinden biridir.
Ankara
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