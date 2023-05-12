Rüzgar ve güneş enerjisinin Türkiye’de üretilen elektrikteki payı nasıl yükseldi?
Ankara
Son yıllarda Türkiye’de rüzgar ve güneş enerjisine yapılan yatırımlar, sadece elektrik üretimindeki paylarını arttırmadı, rüzgar enerjisi sektöründe 44 ülkeye ekipman ihracat yapan bir imalat sanayisini de doğurdu. AA Enerji Muhabiri Gülşen Çağatay anlatıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.