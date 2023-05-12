Dolar
19.60
Euro
21.36
Altın
2,003.92
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,816.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de düzenlenen mitingde konuşuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman’da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eyüpsultan’da vatandaşlara hitap ediyor.
logo
Podcast

Rüzgar ve güneş enerjisinin Türkiye’de üretilen elektrikteki payı nasıl yükseldi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Rüzgar ve güneş enerjisinin Türkiye’de üretilen elektrikteki payı nasıl yükseldi?

Ankara

Son yıllarda Türkiye’de rüzgar ve güneş enerjisine yapılan yatırımlar, sadece elektrik üretimindeki paylarını arttırmadı, rüzgar enerjisi sektöründe 44 ülkeye ekipman ihracat yapan bir imalat sanayisini de doğurdu. AA Enerji Muhabiri Gülşen Çağatay anlatıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çok kıymetli bir kararın arifesindeyiz
Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor
Depremlerden etkilenen Hatay'da seçim için sandıklar kurulmaya başlandı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı süreci 18 Mayıs tarihi itibarıyla başlıyor
Hatay'da Defne Devlet Hastanesinin yapımında sona gelindi

Benzer haberler

Rüzgar ve güneş enerjisinin Türkiye’de üretilen elektrikteki payı nasıl yükseldi?

Rüzgar ve güneş enerjisinin Türkiye’de üretilen elektrikteki payı nasıl yükseldi?

Mentörüm Hayat Becerileri projesi gençlere nasıl bir vizyon sunuyor?

Geçmişten günümüze toplum hayatını etkileyen vakıf kültürü nedir? Toplumu hangi katkıları sağlar?

Elektromanyetik kirlilik nelere yol açıyor?

Elektromanyetik kirlilik nelere yol açıyor?
Barbaros Hayrettin Paşa Camii açılışa hazırlanıyor

Barbaros Hayrettin Paşa Camii açılışa hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet