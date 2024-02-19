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Rusya uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?

Betül Sümeyye Us  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Rusya uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?

Ankara

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, ülkesinin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi ile karşı karşıya olduğunu ve Başkan Joe Biden'ın tüm bilgi ve belgeleri Kongre ile paylaşması gerektiğini bildirmişti. Amerikan medyasına yansıyan, Rusya’nın uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı yönündeki iddialar doğru mu? Uzaya nükleer silah yerleştirmek mümkün mü? Hudson Enstitüsü kıdemli uzmanı Dr. Can Kasapoğlu ile konuştuk.

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