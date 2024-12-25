Rusya, Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatını durdurursa Türkiye’nin bu denklemde rolü ne olacak?
Ankara
Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatının kesilmesine az zaman kaldı. Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 31 Aralık’ta sona erme ihtimali artarken Türkiye, belirsizliklerin arttığı Avrupa’nın enerji pazarında nasıl bir rol üstlenecek? Ukrayna üzerinden sevkiyat sona ererse Rusya’nın alternatifleri ne olacak? Avrupa bu denklemde ne yapacak? Anadolu Ajansı Moskova Muhabiri Emre Gürkan Abay yanıtladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.