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Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi St. Giles Katedraline götürülüyor.
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Rusya-Ukrayna savaşı nasıl başladı, hangi noktaya geldi?

Rusya-Ukrayna savaşında altı ay geride kaldı. Savaşın seyrini ve savaşan tarafların durumunu Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Güvenlik ve Savunma Araştırmaları Direktörü Dr. Can Kasapoğlu ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 12.09.2022
Rusya-Ukrayna savaşı nasıl başladı, hangi noktaya geldi?

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