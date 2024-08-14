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Rusya-Ukrayna cephesinde son durum ne?

Tuba Memiş  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Rusya-Ukrayna cephesinde son durum ne?

Ankara

Rusya-Ukrayna savaşında dengeler değişmeye başladı. İki buçuk yıldır devam eden savaşta, Ukrayna ordusunun Rusya toprağı Kursk bölgesine girerek başlattığı yoğun saldırılarla yeni bir cephe daha açıldı.

Kursk saldırısının ardından Zaporijya Nükleer Santrali’ne de saldırı düzenledi. Rusya-Ukrayna cephesinde son durum ne? SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun değerlendirdi.

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