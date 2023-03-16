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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulunuyor
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Rusya’nın Kırım’ı ilhakının bugüne yansıması nasıl oldu?

Bugün Rusya yanlısı nüfusun Kırım’da referandum düzenlemesinin dokuzuncu yıldönümü. Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ile sonuçlanan sürecin ayrıntılarını ve bugüne yansımalarını, Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Rusya’nın Kırım’ı ilhakının bugüne yansıması nasıl oldu?

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