Rusya krizi, çip arzında düşüş ve ekonomi
Vaşington Raporu ABD’de yaşanan haftalık gelişmelerin nabzını tutmaya devam ediyor.
ABD, Rusya-Ukrayna BM gündemi, Biden’in Fox News muhabirine küfür etmesi, Kongre üyelerinin, terör operasyonlarında sivillerin ölümüyle ilgili artan endişesi ve faiz kararı. Azalan bilgisayar çipi stoklarını Kearney’den Onur Okutur ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.