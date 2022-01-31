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Rusya krizi, çip arzında düşüş ve ekonomi

Vaşington Raporu ABD’de yaşanan haftalık gelişmelerin nabzını tutmaya devam ediyor.

31.01.2022
Rusya krizi, çip arzında düşüş ve ekonomi

ABD, Rusya-Ukrayna BM gündemi, Biden’in Fox News muhabirine küfür etmesi, Kongre üyelerinin, terör operasyonlarında sivillerin ölümüyle ilgili artan endişesi ve faiz kararı. Azalan bilgisayar çipi stoklarını Kearney’den Onur Okutur ile konuştuk.

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