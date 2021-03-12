Rusya, Körfez ülkeleri üzerinden Orta Doğu'da etkin olma çabasında
Suriye krizinde Orta Doğu'da güçlü bir oyuncu haline gelen Rusya, sahadaki etkinliğini artırmak amacıyla hem Suudi Arabistan hem de diğer zengin Körfez ülkeleri ile ilişkileri geliştirmek için çabalarını yoğunlaştırmaya çalışıyor.
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