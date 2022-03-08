Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma küresel çip krizine nasıl yansıdı?
Uzmanlar, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın, 2 yıldır devam eden küresel çip krizini daha da tetikleyebileceğine ve otomotiv sektöründe yeni bir krize yol açabileceğine işaret ediyorlar. Biz de konunun detaylarını Türk-Alman Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Elif Nuroğlu’yla konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.