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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma küresel çip krizine nasıl yansıdı?

Sefa Şengül   | 08.03.2022
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma küresel çip krizine nasıl yansıdı?

Uzmanlar, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın, 2 yıldır devam eden küresel çip krizini daha da tetikleyebileceğine ve otomotiv sektöründe yeni bir krize yol açabileceğine işaret ediyorlar. Biz de konunun detaylarını Türk-Alman Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Elif Nuroğlu’yla konuştuk.

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