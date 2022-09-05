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Silivri’deki elektrikli ev aletleri üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Rusya’daki ‘Vostok-2022’ askeri tatbikatında hangi mesajlar veriliyor?

Rusya'da ’Vostok-2022’ stratejik askeri tatbikatı devam ediyor. Tatbikatın detaylarını Moskova’dan Anadolu Ajansı Asya Kafkasya Haberleri Editör Yardımcısı Ali Cura ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 05.09.2022
Rusya’daki ‘Vostok-2022’ askeri tatbikatında hangi mesajlar veriliyor?

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