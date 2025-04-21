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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni”nde konuşuyor.
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Rusya Barents Anlaşması’ndan çıkışıyla, Kuzey Kutbu'nda yeni bir cephe mi açıyor?

Rusya, İskandinav ülkeleriyle Barents Denizi İşbirliği Anlaşması’nı neden feshetti? Kuzey Kutbu’ndaki siyasi ve ekonomik satrancı Anadolu Ajansı Moskova bürosundan Dmitri Chirciu ile konuştuk.

Faruk Çalışkan  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Rusya Barents Anlaşması’ndan çıkışıyla, Kuzey Kutbu'nda yeni bir cephe mi açıyor?

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