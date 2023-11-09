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Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan neden çekildi?

Tuba Memiş  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan neden çekildi?

Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekildi. Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın AKKA’dan çekilme kararının üzüntüyle karşılandığını açıklarken, ABD Dışişleri Bakanlığı da Rusya’nın AKKA'dan çekilmesine tepki olarak antlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını duyurdu. Peki Rusya’nın AKKA’dan çekilmesinin sebepleri ne? Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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