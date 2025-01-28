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Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında neler oluyor?

Tuba Memiş  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında neler oluyor?

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilafın çözümü konusunda, “Her iki tarafın da arzu etmeleri halinde biz de Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazırız." dedi. Peki, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında nasıl bir sorun var? SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş ile konuştuk.

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