Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında neler oluyor?
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilafın çözümü konusunda, “Her iki tarafın da arzu etmeleri halinde biz de Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazırız." dedi. Peki, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında nasıl bir sorun var? SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.