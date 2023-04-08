Dolar
19.25
Euro
21.03
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,868.10
BTC/USDT
28,038.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Roman vatandaşların sorunlarına nasıl çözümler geliyor?

Ümmühan Atak  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Roman vatandaşların sorunlarına nasıl çözümler geliyor?

8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Genel Müdürlüğü Sosyal Uyum Daire Başkanı Ömer Turan Mazgal ile Romanların sorunlarını, Roman açılımını ve Romanlar için hazırlanan, 2023-2030 Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi’ni konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tayland Büyükelçisi Sugondhabhirom, ülkesinin Türkiye'deki depremzedeler için seferber olduğunu söyledi
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Adalet Bakanlığı, özel daire başkanlığıyla mağdur kadınlara destek oluyor
Depremlerin vurduğu Hatay'da en ağır yıkım Antakya'da
Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda yağan karla beyaza büründü

Benzer haberler

Roman vatandaşların sorunlarına nasıl çözümler geliyor?

Roman vatandaşların sorunlarına nasıl çözümler geliyor?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet