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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Programı”nda konuşuyor.
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Regaip Gecesi’nin Müslümanlar için önemi ne?

Üç ayların başlangıcı Regaip Gecesi’nin Müslümanlar için önemini ve bu geceyi idrak etmek isteyenlerin neler yapması gerektiğini, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Dr. Ulvi Ata ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Regaip Gecesi’nin Müslümanlar için önemi ne?

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