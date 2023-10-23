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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Sderot’tan yayındayız
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Refah kapısından Gazze’ye ne kadar yardım ulaştırıldı?

İsrail ablukası altındaki Gazze’ye, Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılmasıyla bir kısım yardım malzemesi ulaştı. Peki, Gazze’de son durum ne? Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Enes Canlı anlattı.

Tuba Memiş  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Refah kapısından Gazze’ye ne kadar yardım ulaştırıldı?

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