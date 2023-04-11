Dolar
19.29
Euro
21.05
Altın
2,000.01
ETH/USDT
1,916.60
BTC/USDT
30,056.00
BIST 100
5,113.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Podcast

Ramazan bitmeden izlenecek film ve dizileri Bedir Acar’la konuştuk

Ümmühan Atak  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Ramazan bitmeden izlenecek film ve dizileri Bedir Acar’la konuştuk

İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabine üyeleri, Ankara Spor Salonu'na Togg ile geldi
Eski eşiyle yaşamadığını ispatlayan kadın yetim aylığı almaya devam edecek
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 61 mahallede yapılıyor
HDP kapatma davasında, esas hakkındaki raporu hazırlaması için dosya raportöre gönderilecek
Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak

Benzer haberler

Ramazan bitmeden izlenecek film ve dizileri Bedir Acar’la konuştuk

Ramazan bitmeden izlenecek film ve dizileri Bedir Acar’la konuştuk

Erbil ve Süleymaniye'deki camilerin aşevleri ramazanda toplu iftar geleneğini sürdürüyor

Bağdatlılar iftar sonrası Osmanlı yadigarı tarihi kışlanın bahçesinde buluşuyor

İsrail'de hükümetin tepkileri kontrol için Mescid-i Aksa'da şiddete başvurduğu belirtiliyor

İsrail'de hükümetin tepkileri kontrol için Mescid-i Aksa'da şiddete başvurduğu belirtiliyor
TRT ortak yapımı "Mannu Çanakkale'de" 14 Nisan'da izleyiciyle buluşacak

TRT ortak yapımı "Mannu Çanakkale'de" 14 Nisan'da izleyiciyle buluşacak
Irak'ta iki kardeşin açtığı aşevinde her gün 1000 kişiye iftar veriliyor

Irak'ta iki kardeşin açtığı aşevinde her gün 1000 kişiye iftar veriliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet