Plastik kullanımına neden dikkat etmeliyiz?
Ankara
İngiltere’de tek kullanımlık plastik çatal kaşık gibi günlük tüketim malzemelerinin satışı yasaklandı. Öte yandan, Türkiye dahil çeşitli ülkeler plastik (naylon ve diğer petrol vs. türevleri) kullanımını azaltmaya çalışıyor. Plastik kullanımının doğaya nasıl bir etkisi var? Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.