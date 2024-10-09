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Plastik atıklar canlı organizmalara nasıl zarar veriyor?

Plastik atıkların canlı organizmalara nasıl zarar verdiğini ve plastiksiz bir hayatın mümkün olup olmadığını, Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Plastik atıklar canlı organizmalara nasıl zarar veriyor?

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