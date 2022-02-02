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Pekin Kış Olimpiyatları pandeminin ve uluslararası siyasetin gölgesinde başlıyor

Sefa Şengül   | 02.02.2022
Pekin Kış Olimpiyatları pandeminin ve uluslararası siyasetin gölgesinde başlıyor

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat'ta düzenlenecek. İlk kez 1936'daki organizasyona katılarak kış oyunları serüvenine başlayan Türk sporcular, Pekin'deki organizasyonla üst üste 11. kış olimpiyatlarında da yer almış olacak. Anadolu Ajansı'nın Pekin muhabiri Emre Aytekin ile detayları konuştuk.

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