Paris Olimpiyatları’ın açılışı hangi sosyopolitik inşa sürecini dayatıyor?
Ankara
Paris Olimpiyatları açılış töreninde eleştirilere sebep olan LGBT görüntülerine tüm dünyadan tepki geldiği gibi, olimpiyatlara katılan sporcular üzerinden de pek çok tartışma söz konusu. Peki bu görüntüler ile neler amaçlandı? Toplumsal psikoloji üzerinde nasıl bir küresel baskı kuruluyor? Psikiyatrist Dr. Mustafa Merter ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.