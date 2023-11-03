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Paris İklim Anlaşması’nın 7’inci yılında iklim krizinin neresindeyiz?

Yürürlüğe girişinin yıl dönümünde Paris İklim Anlaşması’nın ne işe yaradığını, iklim krizinin ne durumda olduğunu Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Paris İklim Anlaşması’nın 7’inci yılında iklim krizinin neresindeyiz?

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