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Pakistan'da sel felaketi sonrası durum nasıl?

Pakistan son yılların en büyük sel felaketinin ardından toparlanmaya çalışıyor. Anadolu Ajansı Pakistan Muhabiri Muhammet Nazım Taşçı ile Pakistan’daki son durumu konuştuk.

Sefa Şengül   | 27.09.2022
Pakistan'da sel felaketi sonrası durum nasıl?

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