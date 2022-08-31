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Pakistan’da yaşanan sel felaketinde son durum

Pakistan’da yaşanan sel felaketinin boyutlarını Pakistan’daki Anadolu Ajansı Muhabiri Muhammet Nazım Taşçı anlattı.

Halil İbrahim Ciğer   | 31.08.2022
Pakistan’da yaşanan sel felaketinde son durum

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