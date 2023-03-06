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Pakistan’da Türkiye’deki depreme yönelik nasıl bir seferberlik başlatıldı?

Türkiye’deki depremlerin ilk anından itibaren ülke olarak seferber olan Pakistan, nasıl bir yardım seferberliğine girdi? İslamabad’daki Anadolu Ajansı Muhabiri Muhammet Nazım Taşçı anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Pakistan’da Türkiye’deki depreme yönelik nasıl bir seferberlik başlatıldı?

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