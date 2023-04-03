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Pakistan’da Ramazan nasıl geçiyor?

Ramazan coşkusu tüm dünyada devam ediyor. Müslüman devletler Ramazan ayında da geleneklerini sürdürüyor. Peki, Pakistan’da Ramazan nasıl geçiyor? Hangi gelenekler devam ediyor? Anadolu Ajansı İslamabad Muhabiri Muhammet Nazım Taşçı anlattı.

Tuba Memiş  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Pakistan’da Ramazan nasıl geçiyor?

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