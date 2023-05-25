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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Eyüpsultan'da Güray Metal Plastik Fabrikasını ziyaretinde konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Kanuni Bulvarı'nda açıklamalarda bulunuyor.
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Özdemir Bayraktar

Türk havacılık tarihine adını yazdıran, mücadeleyle geçen bir hayat. Ömrünü savunma sanayisinin bağımsızlığına adayan bir isim: Özdemir Bayraktar. AA Portre’nin bu bölümünde Özdemir Bayraktar’ın ilham veren yaşam öyküsünü ele aldık.

Halil İbrahim Ciğer  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Özdemir Bayraktar

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