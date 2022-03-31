Özbekistan rönesansı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti

2016’da seçildiğinden beri ülkesinin çehresini değiştiren Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye’den gelen misafiri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki günlük ziyaret boyunca sürekli refakat etti. Hem Özbekistan’ın geçirdiği reformları, hem Türkiye ile ilişkilerini hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin önemli noktalarını Taşkent’teki AA Muhabiri Bahtiyar Abdülkerimov ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.