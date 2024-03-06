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Osmanlı Selanik’i nasıl fethetti?

Bizans'tan sonra Venediklilerin eline geçen Selanik, Sultan 2. Murad döneminde nasıl fethedildi? Selanik’in fetih süreci ve Osmanlı için önemini, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Mustafa Emecen ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Osmanlı Selanik’i nasıl fethetti?

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