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Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Miraç Kandili idrak ediliyor
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Ortadoğu ülkeleri deprem sonrası hangi yardım faaliyetlerinde bulundu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye yardım faaliyetleri başladı. Ortadoğu ülkelerinden gelen destekleri ve bu desteklerin anlamını Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.

17.02.2023
Ortadoğu ülkeleri deprem sonrası hangi yardım faaliyetlerinde bulundu?

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