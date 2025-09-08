Dolar
41.26
Euro
48.51
Altın
3,643.01
ETH/USDT
4,348.60
BTC/USDT
112,622.00
BIST 100
10,457.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Orta Vadeli Program, Türk ekonomisi için neler anlatıyor?

Türkiye ekonomisinde 2028’e kadar olan dönemi kapsayan Orta Vadeli Program’ın öne çıkan boyutlarını Doç. Dr. Yüksel Okşak ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Orta Vadeli Program, Türk ekonomisi için neler anlatıyor?

Türkiye'nin insani yardım malzemesi taşıyacak "22. İyilik Treni", Afganistan'a uğurlanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ley ile görüştü
Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak Türk aktivistler son hazırlıklarını yapıyor

Benzer haberler

Orta Vadeli Program, Türk ekonomisi için neler anlatıyor?

Orta Vadeli Program, Türk ekonomisi için neler anlatıyor?

Anadolu Ajansı’nın Medya Teknolojileri Hackathonu’nda neler var?

Çin'in gövde gösterisi, ABD'den nasıl göründü?

Gazze için yola çıkan Küresel Sumud Filo’sunda son durum ne?

Gazze için yola çıkan Küresel Sumud Filo’sunda son durum ne?
Yunanistan’da bu hafta: Diplomasi, protesto, fuar

Yunanistan’da bu hafta: Diplomasi, protesto, fuar

Klasik Türk edebiyatında naatlar nasıl bir gelenek oluşturdu?

Klasik Türk edebiyatında naatlar nasıl bir gelenek oluşturdu?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet