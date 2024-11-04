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Organize tarım bölgeleri için hazırlanan yatırım rehberinde neler var?

Tuba Memiş  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Organize tarım bölgeleri için hazırlanan yatırım rehberinde neler var?

Ankara
Tarım ve Orman Bakanlığı, organize tarım bölgesi (OTB) yatırımcılarına yönelik yatırım rehberi yayımladı. Proje kapsamında büyük şehirlere yakın yerlerde organize tarım bölgeleri kurulacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı yatırım rehberinde neler var? Anadolu Ajansı Tarım Muhabiri Mustafa Çalkaya’ya sorduk.

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