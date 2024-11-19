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Ömer Lütfi Akad’ın sinema dili günümüz sinemasına nasıl yön verdi?

Ümmühan Atak  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Ömer Lütfi Akad’ın sinema dili günümüz sinemasına nasıl yön verdi?

Ankara

“Türk sinemasının çınarı” olarak bilinen yönetmen ve senarist Ömer Lütfi Akad’ın vefatının üzerinden 11 yıl geçti. Türk düşünce tarihi ve Türk sineması üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan Siyaset Bilimci ve Tarihçi Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı ile “Akad sineması”nı konuştuk.

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