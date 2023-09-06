Okullarda cep telefonlarının kısıtlanması çocukları nasıl etkileyecek?
İstanbul
Dün Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin soruları yanıtlarken, öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanmasını istemediklerini ifade etti. Peki, bu kararın pedagojik açıdan etkileri ne olacak? Klinik Psikolog Rüveyda Karabulut ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.