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Okullarda cep telefonlarının kısıtlanması çocukları nasıl etkileyecek?

Betül Sümeyye Us  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Okullarda cep telefonlarının kısıtlanması çocukları nasıl etkileyecek?

İstanbul

Dün Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin soruları yanıtlarken, öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanmasını istemediklerini ifade etti. Peki, bu kararın pedagojik açıdan etkileri ne olacak? Klinik Psikolog Rüveyda Karabulut ile konuştuk.

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