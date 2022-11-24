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Öğretmen hangi idealin peşindedir?

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, 30 yılı aşkın süredir öğretmenlik yapan eğitimci ve yazar Hüseyin Akın ile öğretmenlik mesleğini konuştuk.

24.11.2022
Öğretmen hangi idealin peşindedir?

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