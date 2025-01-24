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Öğrenciler ara tatilde vakti dinlenerek mi yoksa dolu dolu mu geçirmeli?

Ara tatilde karnelerini alıp tatile çıkan öğrenciler için ‘başarılı karne’ nedir? Tatilde vaktini dinlenerek geçirmek isteyen öğrenciler mi yoksa vaktini dolu dolu geçirenler mi daha doğrusunu yapıyor? Eğitimci, Şair ve Yazar Hüseyin Akın’a sorduk.

Ümmühan Atak  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Öğrenciler ara tatilde vakti dinlenerek mi yoksa dolu dolu mu geçirmeli?

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